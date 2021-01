Quella tra Inter e Juventus è la sfida che maggiormente infiamma il calcio italiano. Dato soprattutto il diverso periodo vissuto dalle due squadre nell'ultimo decennio, la Juve ha una striscia di imbattibilità molto lunga contro i rivali. Addirittura è l'unica formazione che l'Inter non ha mai battuto dal 2017 a oggi. Sì, perché l'ultima vittoria interista nel "derby d'Italia" risale al 18 settembre 2016, quando a San Siro arrivò un successo per 2-1 in rimonta in quella che fu l'unica vera gioia della breve gestione De Boer. Da lì, 5 vittorie juventine e 2 pareggi.