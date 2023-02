Che lanon ci sono dubbi, in genere. Il campo delle partecipanti agli ottavi della prima e ai play off della seconda fa però, la Premier League e la Liga. Il sorteggio, oltretutto, ha messo di fronte, in una partita che è stata già due volte la finale di Champions. E poi, oltre ad, Barcellona e United, troviamo le capoliste di Olanda (Feyenoord), Austria (Salisburgo) e Ungheria (Ferencváros), la seconda della Bundesliga (Union Berlino), e squadre nobili del calcio europeo comeScrive Paolo Condò su Repubblica: "". Era proprio così., ultimo anno della vecchia Coppa dei Campioni prima della nascita della Champions,, se non uguale. Alla prima partecipava una sola squadra per nazione, che era stata la più forte l'anno precedente e non era scontato che lo fosse ancora nella stagione in corso. Alla seconda partecipavano la seconda e la terza della stagione precedente dei campionati più importanti (non la quinta e la sesta come avviene ora), e spesso accadeva che una di queste squadre fosse quella che poi si imponeva nel suo campionato nell'anno in cui militava in Coppa Uefa.