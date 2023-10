In vista di Milan-Juve, Giancarlo Padovan non ha dubbi. Come scrive su calciomercato.com, il Milan partirà favorito in ogni caso. Primo, perché voglio proprio vedere come i posapiano difensori juventini (tra cui spicca Rugani) argineranno Leao. Secondo, perché il centrocampo della Juventus ha meno qualità, forza (eccezion fatta per Rabiot), dinamismo e iniziativa di quello milanista. Terzo, perché il Milan è un collettivo, mentre la Juve è un’accozzaglia, a volte sfiatata, di individui non ancora in fuga dalle proprie mediocrità.