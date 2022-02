Tridente pesantissimo? Approvato. E un po' da tutti. Ma la Juve lavora anche a un po' di alternative, e in tutte c'è lo zampino di Juan Cuadrado. Anche per l'Atalanta. Sì, mettiamola così: quella di stasera sarà già una prova generale per iniziare a vivere oltre Morata-Dybala-Vlahovic, certamente con Kaio Jorge, ma soprattutto con il colombiano. Che diventa determinante in fase difensiva. L'IDEA VLAHOVIC - Dunque, da una parte Juan, dall'altra verosimilmente Dybala o Morata, in mezzo Kaio. E Dusan Vlahovic? Agirà a partita in corso, questo è certo. Ieri Allegri ha provato il brasiliano insieme a Morata e Dusan potrebbe partire dalla panchina, con lo sguardo già rivolto verso la Dea. Un passo alla volta e le sensazioni avute contro l'Hellas possono tornare, in un modo o nell'altro. A equilibrare il tutto ci penserà certamente Cuadrado: decisivo e fondamentale, un rientro che Allegri aspettava come ossigeno.