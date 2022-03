24 punti nelle ultime 10 partite. È il ruolino di marcia della Juventus e meglio di lei - limitatamente agli ultimi dieci match dei cinque campionati top d'Europa - hanno fatto soltanto due squadre in Europa: Liverpool (28 punti) e Barcellona (26). Un dato che se da un lato aumenta i rimpianti per quello che sarebbe potuto essere con un inizio di campionato con meno passi falsi, dall'altro dà fiducia in vista di un match che potrebbe fare da spartiacque della stagione. Da deludente a potenzialmente eccitante chissà cosa altro.



A CONFRONTO - In Italia solo in Napoli ha tenuto un ritmo simile (23 punti, come il Manchester City). Napoli che sarà atteso dalla trasferta di Bergamo contro l'Atalanta: altro crocevia che potrebbe fare gioco alla Juventus e ad Allegri. Che certamente non si fida dell'Inter: parlando di momento di forma, quello dei nerazzurri non è certo esaltante. Inzaghi ha perso terreno e ha vinto solo una partita delle ultime sette partite - contro la Salernitana - derby compreso. Juve-Inter sarà, per la Juve, anche l'ultima occasione per conquistare una vittoria in un big match: tentativo fallito contro Milan (due pareggi), Napoli (sconfitta e pareggio) e Atalanta (sconfitta e pareggio). Una vittoria che varrebbe molto più di tre punti che rimescolerebbe tutte le carte anche sul tavolo dello scudetto.