Dice: la Juve l'ha giocata esattamente come avrebbe dovuto fare. Dice il risultato:. Dunque, è questa la squadra che bisogna attendersi finché la versione virtuale non torna reale? E' tutto ciò che occorre chiedere al gruppo privo di Chiesa e Vlahovic, di Di Maria - o comunque della versione vera - e Pogba? Sì. Non è che esistano mezze misure o mezzi racconti: questa è la Juve di Allegri, che può piacere o non piacere.L'avessimo detto un mese fa, sarebbe stata laE invece no, non fa ridere nessuno questa versione di Juventus. Anzi:. E soprattutto alla capolista, a distanza di sicurezza ma scottata del trauma di alberghi, Firenze, del dolore intenso d'aver perso la gioia di un sogno in balia degli eventi. Anche per questo, dopo gli episodi di Verona, urlano più rabbiosi: buoni sì, fessi no. Lo scandalo però non è all'orizzonte,Dal ritiro, e cioè dal derby con il Torino, la marcia è stata un'altra. Magari non spettacolare, però estremamente. La medaglia al petto di Allegri è la: la Juve rischia, però non subisce. Con l'Inter sarà stato un caso, col Verona quasi.Risalire prima della pausa era l'obiettivo prefissato da Allegri.Non ha messo in discussione una singola scelta mentre tutti - ma proprio tutti - hanno messo in discussione lui. Ora si gode le vittorie, però anche una prima rivincita: la vittoria di Verona dà una chiara sensazione sul percorso della Juve, lo rende più efficace e un'aurea più potente.E i limiti, una volta acquisita questa consapevolezza, una volta superata questa tara mentale (per il gioco ci sarà tempo, forse), sono il cielo e la continuità del Napoli. Dunque, giusto sognare, meno giusto pensare che sia tutto risolto. Ma Allegri ha una squadra. E la squadra è consapevole. Alle volte, sa bastare.