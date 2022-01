La Juve è tornata. È un messaggio chiaro e netto quello che la Vecchia Signora ha inviato all'Italia con il colpo Vlahovic, dopo un mercato estivo vissuto praticamente nell'ombra con il solo arrivo di Locatelli e quello last minute di Kean, necessario per colmare il vuoto lasciato da Cristiano Ronaldo. Una nuova vecchia era per il club torinese, tornato a sorpresa ai giorni dei grandi acquisti dell'era Agnelli: CR7 a parte, l'ingaggio del giovane centravanti serbo sembra ricordare quello di Higuain - molto diverso per status ma comunque considerato, all'epoca, il miglior numero 9 del campionato - nonchè di De Ligt e Chiesa, entrambi colpi in prospettiva futura, investimenti nel vero senso della parola. Il segnale lanciato, insomma, è di quelli forti, come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che ha interpellato sulla "bomba" di mercato cinque figure legate a vario titolo al mondo bianconero. Nella nostra gallery i pareri sull'acquisto di Vlahovic raccolti dal quotidiano: