La Juve è rientrata a Torino in mattinata e Maurizio Sarri ha concesso ai suoi calciatori qualche giorno di riposo prima della ripresa degli allenamenti che, come comunicato dal sito ufficiale del club, ci sarà nella giornata di martedì. I bianconeri continueranno la preparazione alla Continassa. Il 10 agosto ci sarà l'amichevole contro l'Atletico Madrid mentre il 14 appuntamento a Villar Perosa per la classica amichevole in famiglia.