Riecco il rumore dei nemici, riecco la solita litania: lasi è ri-trasformata in, e stavolta non è servito neanche un errore arbitrale. Macché: come raccontano tutte le moviole, ai bianconeri sono stati giustamente evitati due calci di rigore. Apriti cielo, apriti comunque: prima le proteste dell'Hellas attraverso i social, poi i commenti apparsi da ogni parte d'Italia, tifoserie e giornalisti compresi.Soprattutto a, il gol pare abbia fatto novanta: nella smorfia è proprio la paura, nonostante la distanza di sicurezza che si ritrova oggi la squadra di Spalletti, a più 10 dai bianconeri, a 8 punti dal Milan.Intanto, la Juve va. E ritrova vecchie abitudini: il rumore e l'odio dei nemici. Per tornare vincenti, serve anche questo.