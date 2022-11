così scrive Tuttosport nell'edizione odierna. Questo, dopo quanto successo a Verona, con i bianconeri che sono usciti vittoriosi per 1-0 in una partita molto complicata e in cui non sono mancate le polemiche per il mancato rigore all'Hellas sul colpo di mani di Danilo. "Veleni e teorie complottiste: segno di una Juve di nuovo da corsa. La Juventus torna a spaventare le rivali.: concretezza, cinismo, lucidità", scrive il quotidiano.