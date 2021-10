Sono già cinque i successi di fila della Juve tra campionato (Spezia, Samp, Torino, Roma) e Champions (Chelsea). Segnali di risveglio che dovrebbero preoccupare le concorrenti: anche se i bianconeri non sono forti come un tempo, e anche se il loro ritardo in classifica è ampio (10 punti dalla vetta), considerarli fuori dalla lotta per lo scudetto è quanto meno affrettato. Molti lo hanno fatto diverse settimane fa, dopo quella partenza soffertissima, e anche allora raccomandavamo di non sottovalutare le capacità di riscatto e risalita della squadra di Allegri. Che adesso sono davanti agli occhi di tutti.E’ stata brutta, perché ha giocato generalmente male; sporca, perché non ha disdegnato di aggrapparsi in ogni modo al match per venirne fuori con il successo; cattiva, perché concreta ai limiti della spietatezza, quasi crudele (lo stesso Allegri ha ammesso che i giallorossi non meritavano di perdere). Il risultato è che ha conquistato tre successi consecutivi con il medesimo risultato: 1-0. In qualche circostanza è stata anche un po’ fortunata, ad esempio contro la Roma (rigore fallito da Veretout dopo discussa decisione arbitrale di negare la rete a Abraham). Ma alla fine, quando la classifica piange, è importante migliorarla e guadagnare posizioni. E i bianconeri lo hanno fatto: in campionato sono a un punto dal quarto posto, in Champions hanno compiuto passi decisivi verso la qualificazione e domani sera con lo Zenit proveranno a compiere un altro scatto in avanti.Chi ricordava i fasti dell’era Sacchi storceva la bocca, ma Fabio se ne fregava e metteva scudetti in bacheca.Ma il percorso, almeno tenendo conto dell’ultimo periodo bianconero, è simile: un gol, tre punti.. Un risultato che conferma, tra l’altro, la ritrovata solidità difensiva. E in fondo era normale che la Juve ripartisse da lì: se non incassi reti, sei già a metà dell’opera.@steagresti