Sta andando tutto secondo la tabella di marcia per la Juventus, arrivata nella notte a Riyad dove oggi si allenerà alla vigilia della gara di Supercoppa domani contro la Lazio. Nel programma dei bianconeri, dopo la partita la squadra tornerà subito in Italia dove arriverà a notte fonda, poi andranno tutti in vacanza per festeggiare il Natale in famiglia.