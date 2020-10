Cristiano Ronaldo voleva esserci a tutti i costi contro il Barcellona, ma il portoghese è stato costretto a vedere la partita da lontano, in isolamento, perché ancora positivo al Covid. Impossibile dire come sarebbe finita con CR7 in campo, ma c'è un dato che parla chiaro sulla dipendenza della Juve dall'ex attaccante del Real Madrid: con Ronaldo in campo la Juventus ha vinto il 67% delle partite giocate (61 su 91), senza il 55%, 10 gare su 18 giocate.