Dall'inizio di dicembre, Cristiano Ronaldo ha realizzato almeno cinque gol più di qualsiasi altro giocatore nei cinque maggiori campionati europei (15). Ronaldo ha segnato il 71% dei gol della Juventus in Serie A dall'inizio di dicembre (15/21), percentuale record per un giocatore dei Top-5 campionati europei nel periodo.