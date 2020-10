Dopo la bella serata di Kiev, la Juventus è rientrata stanotte dall'Ucraina e oggi pomeriggio la squadra si riunirà alla Continassa per preparare la partita con il Verona in campionato, in programma domenica sera. Per la sfida contro Juric, Andrea Pirlo non avrà a disposizione Federico Chiesa, che dovrà scontare la squalifica dopo l'espulsione della scorsa giornata contro il Crotone al debutto in maglia bianconera. Da valutare le condizioni di Chiellini, che ieri sera è uscito nel primo tempo per un problema muscolare alla coscia destra.