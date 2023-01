Se non fosse professionalmente sbagliato e poco corretto nei confronti di chi legge, dopo ogni partita dellace la si potrebbe cavare con un ctrl+c, ctrl+v: la scorciatoia da tastiera per copiare e incollare. Sì, perché: parliamo di una squadra con dei limiti strutturali evidenti, che vive sulle montagne russe, appesa agli episodi. Di conseguenza, anche nelle analisi post match si rischia di dire sempre le stesse cose: in altri luoghi abbiamo parlato di un “eterno ripetersi”.Riguardo alla partita di ieri sera contro l’Atalanta, però, l’interrogativo che si fa largo nella testa è uno: ma cosa gli vuoi dire a questi ragazzi?Sì, perché hanno fatto quanto detto dal presidente Ferrero e dall’ad Scanavino nella riunione che si è tenuta alla Continassa, si sono caricati sulle spalle le angosce e la passione di milioni di tifosi, hanno onorato la maglia, hanno scacciato i fantasmi che, inevitabilmente, pure nella loro testa aleggiavano. Grazie a tutti, dal fenomenoprotagonista di un brutto errore in apertura di match., comandante perfetto dentro la tempesta. Dalla conferenza pre-partita ai 90 minuti del match è stato impeccabile. Ha caricato di energia positiva la squadra, ha esultato come si vede raramente al gol di Danilo del 3 a 3, ha spronato quando è toccato ai bianconeri raccogliere il pallone in fondo al sacco, ha stretto in un abbraccio tutti i sostituiti.E poi veniamo al campo. Come dicevamo, tanti errori e fragilità, cose già viste e riviste. In questo caso, però, non si può esattamente parlare di eterno ripetersi, perché si è vista, a tratti, una Juventus più spregiudicata, più offensiva, a volte più bella, a volte più scoperta dietro.Non possiamo prevedere cosa succederà nelle aule di tribunale. Su una cosa, però, possiamo mettere la firma.