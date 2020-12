Non solo Pogba però, nell'anticipazione dell'intervista che sarà pubblicata su nell'edizione di domani, martedì 8 dicembre, Raiola non risparmia anche una battuta su Zlatan Ibrahimovic: "​La Juve avrebbe fatto bene a prendere Ibrahimovic in estate: sarebbe stata una gran coppia con Ronaldo". Non può mancare ovviamente una stoccata alla Fifa: "​Lavoro per cancellare la Fifa". Tanti temi attesi, il procuratore ​parla a tutto campo da Donnarumma, De Vrij e De Ligt fino a Bernardeschi, Verratti, Messi e alcuni aneddoti su Maradona.