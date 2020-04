è salito in cattedra. Classe '97, gioca con l'esperienza di un veterano. In mezzo al campo fa il bello e il cattivo tempo e in alcune partite, nelle gerarchie di Sarri, ha addirittura fatto accomodare in panchina Miralem Pjanic. Presente e futuro del centrocampo bianconero, a meno di clamorose offerte o cambi di direzione: il ragazzo a Torino s trova benissimo fin dal suo arrivo nel 2017 nell'ambito dell'operazione Tevez.- Bentancur è costato 9,5 milioni di euro pagabili in due tranche, più 3 di bonus legati alle presenze dell'uruguaiano oltre al 50% della futura rivendita; che per ora non c'è stata nonostante il pressing di Atletico Madrid, Manchester City e Barcellona. Ma nel contratto dell'uruguaiano spunta un retroscena, svelato da Tuttosport: esclusa la prima stagione del giocatore a Torino (2017-18),. Continuando la sua stagione in biacnonero, alla quinta stagione di Bentancur alla Juve la percentuale di rivendita si azzererebbe, con il Boca che avrebbe preso 16 milioni in più oltre ai 9,5 pagati inizialmente per il cartellino (più bonus). Una tassa fissa da pagare per tenere Rodrigo Bentancur. La Juve non lo molla e se lo coccola, è lui il futuro del centrocampo bianconero.ANDROID -> SCARICA QUI iOS -> SCARICA QUI