Già in passato obiettivo della Juventus, prestopotrebbe diventare irraggiungibile per i bianconeri. Il centrocampista sta trattando il rinnovo di contratto con la Roma - attualmente in scadenza nel 2022 - per eliminare la clausola rescissoria di 30 milioni di euro che spaventa i giallorossi da eventuali assalti della Juve o di altri club. Nella giornata di oggi i dirigenti hanno incontrato il procuratore del ragazzo e la trattativa procede con ottimismo. E la Juve, potrebbe cancellarlo presto dalla lista mercato.