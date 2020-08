Come racconta Calciomercato.com, la Juve ha provato anche per Ansu Fati. L'esterno del Barcellona è stato richiesto con forza dalla Juventus, un retroscena che riguarda la trattativa col Barça per Pjanic e Arthur che durante il mese di giugno non riusciva a sbloccarsi in via definitiva: fu proprio in quell'occasione che la dirigenza bianconera ha proposto di inserire anche Ansu Fati nell'affare per una maxi plusvalenza superiore agli 80 milioni con Pjanic compreso nello scambio. Risposta molto netta da parte del Barcellona: incedibile.