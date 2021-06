Prima che l'Inter affondasse il colpo per Hakan Calhanoglu - ufficializzato oggi dal club nerazzurro - al turco ci aveva pensato anche la Juventus. I bianconeri infatti si erano interessati al giocatore ma non volevano sedersi a trattare con il Milan. La dirigenza era stata chiara anche con i suoi agenti: avrebbero fatto un tentativo solo se fosse arrivato a zero - stessa formula con cui l'ha preso l'Inter perché era in scadenza di contratto con i rossoneri - e alle condizioni dettate dalla Juve.



CHI LO VOLEVA - La proposta bianconera non andava oltre i 4 milioni di euro, poco di più di quello che offriva il Milan. Uno dei principali estimatori di Calhanoglu era Fabio Paratici, che più di ogni altro insisteva per fare un tentativo sperando di portarlo a Torino. Da quando il dirigente si è trasferito al Tottenham però la pista del turco si è raffreddata e la Juve ha virato su altri giocatori, scelta avallata anche da Massimiliano Allegri per il quale le priorità sono altre. AFFONDO NERAZZURRO - Così il trequartista è uscito dai radar bianconeri e le prestazioni deludenti all'Europeo non hanno invogliato certo la Juve a cambiare idea. L'Inter però è andata oltre le ultime partite con la nazionale e ha deciso così di affondare il colpo per il giocatore. Calhanoglu è un nuovo giocatore dell'Inter, ma per la Juventus non può essere considerato un rimpianto.