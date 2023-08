Perché in così poco tempo si è passati dalla vecchia versione a quella di Udine? E, soprattutto, come? La nuova Juve ha sorpreso, ma non troppo, perché già dalla tournée alcuni nuovi concetti si sono visti e sono stati portati in campo a piccole dosi, uno dopo l'altro. Il lavoro negli Stati Uniti, infatti, raccontava quotidianamente di quelle idee messe in pratica nell'esordio in campionato, ma che si erano già intraviste al Sullivan Field di Los Angeles, in California e a Orlando, in Florida. E anche il lavoro di- di cui tanto si è parlato nelle ultime ore (soprattutto i più maligni) si è visto. Lui è stato scelto da Allegri come nuovo aiuto e lui si è concentrato sulla fase di recupero del possesso e di impostazione della fase offensiva, fino alla finalizzazione.- Magnanelli l’ha voluto Allegri perché vuole sempre alzare l’asticella, anche all’interno del suo staff con già tanti professionisti di alto profilo. Come sottolinea Tuttosport, infatti, l’obiettivo era quello di migliorare nella fase dello sviluppo della manovra, con più aggressività, un pressing alto e maggiore incisività negli inserimenti sulle fasce, sfruttando gli esterni in maniera differente rispetto al passato. E l'armonia del gruppo di lavora si è vista proprio nella prima uscita, riflessa sul campo e anche nello spogliatoio. Così, anche il fattore umano incide sul campo, nella fiducia verso il lavoro, verso gli altri e verso se stessi. La nuova Juve nasce nel laboratorio Usa, con i vecchi concetti e qualcosa di diverso provato sempre nel lavoro quotidiano. Chi aveva assistito agli allenamenti americani del 2022 e poi si ha avuto la stessa opportunità nelle scorse settimane, ha riscontrato una netta differenza di intensità e di concentrazione da un anno all’altro, si legge. Merito anche di un organico svecchiato, in linea con l’idea di base di avere una squadra con più gamba e più energia. Con alcuni nuovi singoli al centro: il nuovo corso bianconero, partito negli Usa e che mira a durare a lungo.