La doppia partita di Cristiano Ronaldo. Cos'accadrà al portoghese? Come racconta Gazzetta, nei colloqui di Allegri che l'hanno riportato alla Continassa, il tema CR7 non può non essere stato centrale: "Nessuno appare addolorato dall'eventualità di un addio anticipato".



INDENNIZZO - La Juve deve centrare assolutamente l'obiettivo plusvalenze e non è previsto che la stella portoghese vada via senza un indennizzo. Per questo, si stanno preparando tutti a due opzioni: la prima riporterebbe Cristiano a Manchester, ovviamente sponda United; la seconda direttamente a Parigi.



IPOTESI SCAMBI - A Manchester c'è quel Paul Pogba che con Max Allegri ha fatto faville. Il francese ha ancora un anno di contratto ma l'intenzione resta quella di andare via, soprattutto se si apre la possibilità di un ritorno a Torino. Lo scambio con Cristiano non è fantascienza: servono 29 milioni per completare l'ammortamento di Ronaldo. L'alternativa potrebbe portare al Paris, che ha sempre espresso la sua stima per Cristiano. Icardi ieri si è tirato fuori dal mercato, ma è sembrata diplomazia. Del resto, ora rientrerebbe anche nei canoni del decreto crescita...