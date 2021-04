7









È mancato alla Juventus Federico Chiesa. Certo, il calcio è un gioco di squadra e forse nemmeno Cristiano Ronaldo vince realmente da solo le partite (e se sì, giocatori come lui e Messi sono un'eccezione). Tuttavia l'ex esterno viola, in questa stagione travagliata per i colori bianconeri, ha dimostrato di saper essere una roccia in mezzo alla tempesta. Uno dei pochi capace di tenere un rendimento alto a prescindere dalle difficoltà del resto del collettivo.



L'ASSENZA - Nove giorni fa Chiesa lasciava il campo dopo nemmeno un quarto d'ora del secondo tempo nella partita contro l'Atalanta, sentendo un fastidio alla coscia sinistra che si sarebbe rivelato una semplice elongazione. Da quella uscita di scena a Bergamo, la Juve ha incassato l'1-0 nei minuti finali proprio dalla Dea, poi ha battuto 3-1 il Parma (che in questo periodo perde un po' con tutti) e poi si è prodotta in uno scialbo 1-1 contro la Fiorentina.



IL RIENTRO - Per il match della Dacia Arena contro l'Udinese, in programma domenica alle 18, Chiesa è pronto a tornare. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, ci sono buone probabilità di vederlo addirittura titolare. Serve il suo apporto, come quello di tutti i compagni, per portare a termine il finale di stagione, tra qualificazione Champions e finale di Coppa Italia.