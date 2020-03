Potrebbero essere gli ultimi mesi dell'avventura di Mauro Icardi al Psg. Dopo averci già provato in estate, la Juventus segue la situazione alla finestra: il club francese ha un diritto di riscatto di 70 milioni per prenderlo definitivamente dall'Inter, dove invece ritornerebbe se il Psg non dovesse riscattarlo. Secondo L'Equipe il rapporto dell'attaccante argentino con il resto della squadra non è proprio un granché, e questo potrebbe spingere il ds Leonardo a lasciarlo partire senza troppi rimpianti. L'alternativa è quella di riscattarlo per poi rivenderlo, con la Juve in prima fila per (ri)provare a portarlo in bianconero.