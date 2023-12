DaUna cena per avvicinarsi al Natale e, soprattutto, per stare tutti insieme prima del prossimo impegno di campionato in programma venerdì 15 dicembre 2023 alle ore 20:45, sul campo del Genoa.I giocatori della Prima Squadra, Mister Massimiliano Allegri e la dirigenza nella serata di lunedì 11 - a tre giorni dalla preziosa vittoria contro il Napoli all'Allianz Stadium - si sono trovati a Milano per la cena natalizia bianconera, alla presenza degli sponsor, per scambiarsi in anticipo gli auguri di buone feste ed è stata l'occasione anche per continuare a coltivare quello spirito di gruppo che ha caratterizzato questa prima parte di stagione.Presenti alla serata il Presidente - Gianluca Ferrero -, lo Chief Executive Officer, Maurizio Scanavino, il Managing Director Revenue & Football Development, Francesco Calvo, il Football Director - Cristiano Giuntoli -, l'Head of First Team, Giovanni Manna, e l'allenatore della Prima Squadra, Massimiliano Allegri.GIANLUCA«Questa società è formata da tante parti, tanti cuori, di cui uno, il più grande e pulsante, siete voi: i nostri sponsor. Vi voglio ringraziare per essere qui, in questa serata così speciale. Il 2023 è stato un anno importante per la Juventus, perchè è coinciso con il centesimo anniversario della proprietà della Famiglia Agnelli, un altro grande cuore di questo glorioso Club. Noi ci siamo, siamo più forti che mai e vogliamo continuare questa storia di successi con voi al nostro fianco, insieme».MAURIZIO«È un piacere avervi qui, in una serata di festa. Un anno fa non stavamo attraversando un bel momento, ma questi ostacoli li abbiamo superati tutti insieme. La Juventus è più viva che mai e lo dimostrano l'affetto quotidiano dei nostri tifosi e i risultati ottenuti sul campo dai nostri giocatori. Per noi questo è l'anno zero di un nuovo progetto societario, sportivo e di marketing che ha l'obiettivo di mantenere alte le ambizioni, in linea con la tendenza di questo grande Club.Scanavino, successivamente, ha presentato il progetto dello Juventus Creator Lab - una vera e propria struttura di produzione di contenuti, principalmente digitali, che vanno anche oltre il campo. Un progetto che, ancora una volta, dimostra il lato innovatore del Club.CRISTIANO«Per me è un onore essere qui. La mia infanzia è stata un'infanzia da vero juventino e per me diventare una figura apicale del Club è stata un'emozione incredibile e per questa opportunità devo ringraziare la proprietà e l'Amministratore Delegato, Maurizio Scanavino. Sento grandissima responsabilità, ma ci metterò e ci metteremo tutto l'impegno necessario per tornare a essere dove la Juventus merita. Ci tengo a ringraziare per l'accoglienza riservatami anche tutte quelle persone che conoscono questo ambiente e che hanno guidato la Prima Squadra per tanti anni e una di queste è Massimiliano Allegri. Il Mister sta facendo un lavoro incredibile, con un gruppo di ragazzi incredibili e giusti. Noi parliamo quotidianamente con ogni giocatore perchè vogliamo vivere il nostro tempo futuro insieme a loro perchè se lo meritano soprattutto come uomini, oltre che come calciatori. Voglio ringraziare anche Giovanni Manna perchè mi sta aiutando a inserirmi nel modo migliore in questo Club. Inoltre voglio ringraziare anche i dirigenti che ci sono stati in passato per il lavoro svolto nel Settore Giovanile perchè in questo momento stiamo raccogliendo i tanti frutti. Con un po' di pazienza, torneremo grandi».MASSIMILIANO«L'anno scorso abbiamo iniziato con questo gruppo - di cui io e tutti noi siamo molto orgogliosi - un percorso di crescita che ha l'obiettivo di riportare in alto la Juventus. In primis, come ho già detto tante volte, il nostro focus sarà centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, la competizione che si addice di più a un club come la Juventus. Quella dell'anno scorso è stata un'annata complicata, ma abbiamo lavorato per trovare un'alchimia positiva e devo ringraziare tutti coloro che lavorano alla Continassa, dal primo all'ultimo, perchè ogni giorno ci mettono nelle migliori condizioni per lavorare. Sono dieci anni che faccio parte di questo Club e sono orgoglioso che sia così. La Juventus è unica: è unica nel suo DNA, nella sua storia, nei suoi valori e nell'attaccamento ai valori che chi lavora qui deve avere. Valori che attraverso il lavoro e il sacrificio ci hanno permesso di superare le difficoltà e raggiungere traguardi davvero importanti».