Da Calciomercato.com: "Le due squadre, pienamente in corsa per il titolo, si presentano al confronto con valori quasi sovrapponibili: leggero predominio interista in Efficienza Tecnica (92,7% vs 92,1%), mentre la Vecchia Signora è avanti in Efficienza Fisica (93,8% vs 92,3%). Le due formazioni sono entrambe contraddistinte da alti valori di aggressività, sia offensiva (93%) che difensiva (91%), abbinando a questa tenacia di gioco anche tanta creatività, con la Juventus che crea in media quasi 30 uno contro uno a partita (18 tentati e 12 vinti) e l’Inter 25 (13 tentati, 9 vinti).".