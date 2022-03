Esattamente una settimana fa si scopriva che la Juventus non avrebbe rinnovato il contratto a Paulo Dybala e che la Joya sarebbe partita a zero in estate. Ora però si lavora sul prolungamento di contratto degli altri giocatori in scadenza. Come riporta Calciomercato.com il nome caldo è quello di Mattia Perin. Il portiere dopo una stagione in prestito al Genoa e i numerosi infortuni che l'hanno colpito ora è stabilmente il vice di Szczesny e garantisce una sicurezza per Massimiliano Allegri tra i pali.



RINNOVO - La Juventus e Mattia Perin avrebbero deciso di continuare insieme il loro cammino. Nonostante i numerosi corteggiamenti di Gasperini che avrebbe voluto Perin a difendere la porta della sua Atalanta, ma non solo, la scelta dell'estremo difensore sarebbe quella di restare in bianconero. L'idea sarebbe quella di un contratto fino al 2024 con l'inserimento di un'opzione per un'ulteriore stagione.