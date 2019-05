L'Inter aspetta Antonio Conte. E' lui il sostituto prescelto da Beppe Marotta e dal club nerazzurro per sostituire Luciano Spalletti in panchina. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente Steven Zhang è pronto a garantirgli un budget adatto per una campagna acquisti all'altezza in estate, così come a soddisfare le sue alte richieste contrattuali. Tutto è in attesa, però, per due motivi: Conte attende la conferma che l'Inter si qualifichi alla prossima edizione della Champions League, vincendo contro l'Empoli l'ultima partita della stagione, e che la Juventus decida il proprio futuro. Il tecnico leccese, infatti, ha sempre i bianconeri come propria prima scelta per il futuro e, in caso di chiamata di Andrea Agnelli, non avrebbe dubbi a tornare a Torino.