rischia di rimanere 'vittima' di uno strano caso di incroci. Tra qualche giorno infatti il capitano della Juventus dovrebbe rientrare a Torino insieme a Leonardo Bonucci, ma il difensore non potrà scendere in campo nelle amichevoli finché non firmerà il rinnovo con il club. Per il prolungamento fino al 2022 non ci saranno problemi, ma al momento Chiellini è ufficialmente svincolato e per questo, non essendo tesserato col club, non può giocare finché non firma il nuovo contratto.