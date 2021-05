"Brescia porta male alla Juventus" è la sentenza di Piero Chiambretti durante il suo programmata Tiki Taka in onda su Italia 1. Il motivo? "Nella storia bianconera ci sono stati due allenatori bresciani - continua il presentatore - Gigi Maifredi e Andrea Pirlo". Ed effettivamente, ieri come oggi la stagione della Juve non è stata un granché; anzi, forse sono state le peggiori squadre degli ultimi anni. Ora il pallino passa alla società, che a fine stagione dovrà decidere se andare avanti con Pirlo o cambiare il terzo allenatore in tre anni.