Sul campo rivali, fuori potenziali alleati. Ed è inevitabile che sia così, in un modo dove circolano tanti soldi e fuori dalla mera competizione sportiva c'è tanta politica. Parliamo di calcio e della Juventus, ovviamente, e nella fattispecie dei rapporti tra la società bianconera e le due storiche milanesi. Sia col Milan che con l'Inter, la Juve intrattiene infatti delle "alleanze" su alcuni fronti.

A descrivere con precisione la natura esatta di questi diversi rapporti è Calciomercato.com:

MILAN: MERCATO - "Calhanoglu e Donnarumma sono stati recentemente accostati a un club molto vigile sui possibili colpi a parametro come la Juventus, che col Milan ha dato vita negli ultimi anni a diverse operazioni di mercato, dall'esito non sempre soddisfacente: De Sciglio, Bonucci, Higuain e Caldara, per citare gli esempi più noti. E che nelle settimane scorse hanno parlato di un ipotetico scambio tra Romagnoli e Bernardeschi che, sia sotto l'aspetto economico che tecnico può rappresentare un'opportunità da cogliere."

INTER: POLITICA - "Oggi troviamo spesso una accanto all'altra la Juve, promotrice del cambiamento anche in ambito europeo, e l'Inter, che tra le sue fila annovera un dirigente di grande esperienza come Beppe Marotta. In compagnia peraltro di storici antagonisti come Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis, tenuti insieme dal comune obiettivo di mettere pesantemente in discussione il nuovo tandem composto dal numero uno della Lega Serie A Dal Pino e dal presidente federale Gravina."