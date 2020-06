La novità delle cinque sostituzioni potrebbe dare qualche chance in più a qualche giocatore della Juventus meno utilizzato. Due in particolare: Federicoe Adrien. Situazioni simili e un futuro tutto da scrivere per entrambi i centrocampisti, che dalla ripresa del campionato hanno un'opportunità in più per mettersi in mostra e giocarsi la permanenza in bianconero. Con 5 cambi a disposizione Sarri potrebbe inserirgli nelle rotazioni della squadra. Le prossime partite saranno fondamentali, soprattutto per l'ex esterno della Fiorentina.