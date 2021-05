1









Questa non è certo la miglior stagione della Juventus in questo splendido decennio. Eppure, a testimoniare quale sia il valore assoluto della squadra bianconera, andando a vedere strettamente il numero di trofei vinti nel 2020-2021, senza andare a ponderarne il prestigio e l'importanza per i club, la Juve è la "regina" del calcio italiano, con due trofei vinti: la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia. Chiaramente quello più ambito, ossia lo scudetto, è andato all'Inter e non si può certo valutare positivamente in toto l'annata di Pirlo. Ma certi numeri fanno sempre piacere.