In arrivo dal Governo un sostanzioso aiuto fiscale per tutto lo sport italiano in termini di rinvio di quattro mesi delle scadenze di pagamento delle tasse. Come scrive La Gazzetta dello Sport già ora i club di A hanno avuto una dilazione al 16 febbraio per gli oneri fiscali, ma l’emendamento prevede un’ulteriore sospensiva al 30 aprile. In più, chi usufruirà delle agevolazioni potrà rateizzare i pagamenti in 24 mesi dal 30 maggio. La misura riguarda l’intero professionismo, ma anche le società dilettantistiche di tutti gli sport, enti di promozione inclusi. La manovra impegnerà 646 milioni di euro in 3 anni. Lo Stato non perderà soldi, ma i pagamenti delle imposte dirette e indirette e dei contributi saranno dilazionati.