Nel post partita di Juve-Beneveto, negli studi di Sky Sport Matteo Marani ha commentato così l'assenza di Ronaldo: "Non ha più 25 anni, se non lo fai riposare col Benevento quando lo fai? Non può giocarle tutte. Anche lui penso che abbia chiesto un turno di stop, piuttosto mi chiedo il perché la Juve si trova ancora ad aver bisogno di Ronaldo in campionato. Il portoghese era arrivato per fare il salto in Europa, non in una Serie A che già dominavano. Finora Cristiano ha coperto tutti i problemi della Juve, in particolare l'atteggiamento e la mancanza di aggredire gli avversari".