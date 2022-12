"Ha detto chee le ambizioni non cambiano ora e non cambieranno mai": è stato chiaro Maurizio, nuovo direttore generale del club bianconero, nel parlare quest'oggi alla squadra, prima dell'amichevole all'Allianz Stadium contro il Rijeka. A raccontare l'episodio è stato Massimiliano, mentre Federicolo ha commentato così: "Ci ha parlato ma queste cose non ci devono toccare, dobbiamo pensare solo ad andare in campo per onorare questa maglia, il resto sono faccende societarie. Siamo in una grande società, siamo tranquilli".