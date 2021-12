Era un giorno d’estate di quasi un secolo fa - anno di grazia 1923 -. Essendo di famiglia ricchissima, Edoardo entrò ovviamente dalla porta principale: fu eletto presidente. Aveva grandi ambizioni, che riuscì a soddisfare:(quando morì, poco più che quarantenne, a causa di un incidente in idrovolante).In questo secolo, la famiglia Agnelli è stata la più potente del nostro Paese: sulla storia d’Italia ha pesato quanto e più di una dinastia reale. Una casata con infinite storie una dentro all’altra, una accanto all’altra, una contro l’altra:. Un percorso segnato da faide interne che hanno turbato, a volte squassato, l’armonia degli Agnelli, e che si sono riflesse nella Juventus. Il club di famiglia, il fiore all’occhiello, la parte forse più visibile, certamente più popolare, di una realtà costruita con tante cose differenti e basata, ovviamente, sull’industria automobilistica.Celeberrimo, ad esempio, il duello rusticano per il predominio all’interno della società andato in scena negli anni Novanta: da una parte Boniperti, una creatura di Gianni Agnelli, la sua emanazione nel mondo del calcio; dall’altra gli “Umbertiani”, devoti appunto a Umberto, fratello minore di Gianni e a lui sempre contrapposto. Erano, questi, Giraudo e Moggi (più Bettega). Mantennero il potere vincendo tutto e risanando i conti, ma non appena si apriva una falla - magari uno scivolone etico, di stile, di comportamento - ecco che subito la corrente opposta rialzava la testa.. Ma, soprattutto, ci sono le questioni giudiziarie, che diventano gravi danni di immagine: Agnelli ha resistito a tanti guai seri, all’inchiesta sui rapporti con gli ultrà e anche all’imbarazzante pastrocchio del passaporto di Suarez; il caso plusvalenze, con tanto di inchiesta della magistratura e di offensiva della Consob, probabilmente gli sarà fatale.@steagresti