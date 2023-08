In casa Juve si inizia a fare sul serio e le attenzioni ora sono rivolte esclusivamente alla gara contro l'Udinese in programma domenica sera. I bianconeri vorranno riconfermare l'ottimo trand manifestato nel periodo più recente, dato che negli ultimi 15 incontri in Serie A, la Juve è rimasta imbattuta ben 14 volte contro i friulani.