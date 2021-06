Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro ha parlato così del possibile arrivo di Gabriel Jesus alla Juventus: "Allegri punta su giocatori tecnici bravi a gestire il pallone e non sbagliare i passaggi, vuole giocatori di qualità e mi sembra che Gabriel Jesus abbia tutte queste caratteristiche. Forse non ha un gran fisico ma è capace di giocare dalla metà campo in su. Sono convinto che l'attaccante del Manchester City sarebbe un acquisto di ottimo livello".