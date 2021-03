6









Tra i problemi della Juventus di questa stagione c'è sicuramente il rendimento di Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguaiano l'anno scorso era stata una delle sorprese più belle della gestione Sarri, aveva acquistato fiducia in se stesso ed era diventato un tuttocampista: difendeva e attaccava, era il giocatore che dava equilibrio alla squadra e aveva persino segnato un gol in Coppa Italia (l'ultimo prima di quel giorno, per capirci, era del dicembre 2018). Insomma, sembrava destinato a diventare un top player.



L'EQUIVOCO - Quest'anno però la sua crescita ha subito una brusca frenata, dovuta soprattutto al cambio di ruolo. A spiegare bene l'equivoco è stato Max Allegri ospite qualche giorno fa negli studi Sky: "Bentancur non può giocare davanti alla difesa, o almeno può fare al massimo una partita in quella posizione. E' un centrocampista forte, ma ha un tempo di gioco 1-3: la stoppa, si guarda intorno e passa il pallone". Quindi, l'involuzione dell'uruguaiano sarebbe legata al nuovo ruolo. SENZA REGISTI VERI - A Pirlo fischieranno le orecchie, ma l'allenatore bianconero aveva chiesto a gran voce un regista fin dal suo arrivo. Isco e/o Locatelli, erano questi i giocatori chiesti. Paratici ci lavorerà per il prossimo mercato, ma al momento non è stato preso nessuno in quel ruolo. Né loro, né altri. E così la Juve è rimasta con quattro centrali dei quali però non ce n'è uno con le caratteristiche da play. Forse Arthur è quello che ci si avvicina di più, il brasiliano ha il palleggio ma gli mancano velocità e verticalizzazione. Così Pirlo ha deciso di alternare tutti e quattro i centrocampisti centrali nel ruolo di regista. Alcune volte facendo scambiare loro i compiti anche durante la stessa partita. Intanto il valore di Bentancur è sceso e l'uruguaiano è stato il giocatore che più di ogni altro ha risentito del cambio di modulo: una mezz'ala adattata a regista, ma la speranza è di rivederlo presto nel suo ruolo.