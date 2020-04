è uno dei pallini di Fabio Paratici. Lo segue dai tempi del Palmeiras e conosce a memoria ogni sua caratteristica. Oggi l'attaccante brasiliano è uno dei protagonisti del super Manchester City che nell'estate 2017 l'ha soffiato all'Inter con un blitz decisivo.- Una prospettiva che potrebbe frenare i piani della Juve: il brasiliano è uno dei nomi nella lista della Juve come futuro numero 9, tra i quali ci sono anche quelli di Mauro Icardi e Harry Kane. Per quanto riguarda Gabriel Jesus però, secondo Calciomercato.com Paratici dovrà fare i conti con la volontà di. Il ragazzo continua a crescere a suon di gol - pesantissimo quello in Champions al Bernabeu - e Pep ha chiesto alla dirigenza del Manchester City di non fare nemmeno il prezzo. La Juve vuole partire all'assalto di Gabriel Jesus, ma il grande ostacolo si chiama Guardiola.ANDROID --> SCARICA QUI iOS --> SCARICA QUI