I due giorni di festa concessi da Maurizio Sarri ai suoi giocatori, sono un piccolo toccasana per recuperare dalle intense ore di allenamento e dalle fatiche di Stoccolma. Così, con l'Atletico alle spalle e l'appuntamento in campo fissato per martedì, Douglas Costa ne ha approfittato per un pomeriggio a tema... Fortnite. Il celebre gioco di battle royal ha fatto breccia nelle passioni di Costa, che ne è un fedele videogiocatore.