Juve in partenza da Caselle



Via alla tournée americana pic.twitter.com/phN9HTGMou — ilbianconero (@ilbianconerocom) July 21, 2023

L'aereo decolla alle 11:30, laé arrivata un po' prima all'aeroporto di Caselle per dare il via alla sua tournée statunitense. Come l'anno scorso, un'occasione per rinforzare il brand in un mercato importante come quello a stelle strisce. Oltre a questo, tanti allenamenti e sfide importanti per testare le gambe e provare soluzioni in vista dell'inizio della stagione.Di seguito il programma completo delle amichevoli:Data: 23 luglio 2023Ora italiana: 4:30Città: Santa ClaraData: 28 luglio 2023Ora italiana: 4:30Città: CarsonData: 3 agosto 2023Ora italiana: 01:30Città: Orlando