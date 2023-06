Sarà ancorquella che il 10 luglio inizierà la stagione ma i cambiamenti non mancheranno. In società, dove si attende ancora Cristiano Giuntoli, nella squadra ovviamente, dove già alcuni hanno detto addio ma non saranno gli unici. E anche nello staff. Su quest'ultimo fronte, chi ha salutato la Juvecollaboratore di Allegri, dopo solo una stagione alla Continassa ha deciso di fare un passo avanti e intraprendere una nuova avventura, mettendo fine ad un'esperienza a Torino in cui forse non è scattata la scintilla fino in fondo, rivelaSI CAMBIA - Si ripartirà con i fedelissimi, ovvero Landucci, Dolcetti, Trombetta e Padoin al fianco. Valutazioni in corso sull’opportunità di sostituire in organico lo stesso Bianco. Novità sono attese in particolare nello staff medico, guidata dal responsabile sanitario Luca Stefanini. Come riferisce il quotidiano. Il successore non è stato ancora deciso anche se non ci saranno inserimenti esterni. Marco Freschi è il candidato numero uno a prendere il suo posto ricevendo una promozione interna.In generale, il numero di infortuni e i tempi di recupero sono tra i temi analizzati con maggiore attenzione alla Continassa, per evitare di rivivere situazioni come quelle degli ultimi anni che hanno condizionato il rendimento della squadra.