Dietro al rinnovo di Radu Dragusin fino al 2025 c'è molto di più di una semplice firma. La società ha dimostrato di voler iniziare un nuovo ciclo con tanti giovani mettendo le basi per il futuro: promosso in prima squadra di in questa stagione, il difensore classe 2002 ha firmato per altri cinque anni con la Juve che non ha mai avuto timore di perderlo a parametro zero. La società infatti era forte del consenso verbale da parte del giocatore, bisognava mettere solo nero su bianco. Ora è arrivata anche la firma, dietro alla quale c'è un messaggio ben chiaro da parte della società: ripartire dai giovani.