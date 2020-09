6









Quello tra Sami Khedira e la Juventus è un braccio di ferro continuo. La società sta provando da tempo a convincere il tedesco a rescindere il contratto in scadenza nel 2021, ma il giocatore non ha nessuna intenzione di lasciare Torino. Si continua a trattare. L'idea del club è quella di svecchiare la rosa liberandosi di un altro stipendio pesante - 6 milioni di euro - come già fatto con Matuidi e Higuain (oggi insieme all'Inter Miami): se però gli altri due ex juventini hanno aperto a una trattativa per la risoluzione, Khedira continua a fare muro.



I CLUB INTERESSATI - Il tedesco però non rientra nei piani di Pirlo, che per il nuovo centrocampo ha altre idee e così Fabio Paratici sta provando a trovare una sistemazione al giocatore. Nelle scorse settimane c'è stato un timido sondaggio da parte del Manchester United che si aggiunge all'interesse del Psg: chi a Parigi sta spingendo col ds Leonardo a fare un tentativo per Khedira è Thomas Tuchel, grande estimatore del giocatore che vorrebbe lavorare di nuovo con lui dopo averlo già allenato nelle giovanili dello Stoccarda.



L'APERTURA DELLA JUVE - Secondo il Corriere di Torino, però, prima di affondare il colpo i due club vorrebbero avere la certezza di prendere Khedira a parametro zero. Poi, eventualmente, partirebbe un testa a testa sull'asse Manchester-Parigi. L'addio del tedesco quindi passa dalla risoluzione del contratto con la Juventus: la società è disposta a pagare un indennizzo di 2 milioni pur di liberarlo, il giocatore non ne vuole sapere di lasciare Torino. Il braccio di ferro va avanti, con Manchester United e Psg sullo sfondo.