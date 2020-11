Ben affrontata la fase d’attacco (forse anche troppo con Chiesa più Bernardeschi); in difesa, ipotecato il futuro con Demiral e soprattutto De Ligt, lasciando da parte la questione terzini, la Juve continua ad alimentare l’equivoco del centrocampo. Non è da poco perché quello è il settore nevralgico del gioco. Eppure sono anni che si gira attorno al problema senza risolverlo. Ci si sono scontrati Allegri, Sarri e ora Pirlo.. Chi per un verso, chi per un altro, nessuno negli ultimi anni, ha saputo prendere per mano la squadra, essere quel punto di riferimento che imposta in basso e cuce in alto.- Non l’ha fatto il lento, poco capace di fronteggiare la pressione avversaria a ridosso della propria area, anche se spesso abile nell’ ultimo passaggio filtrante in attacco. Non lo fa, in perenne maturazione, apparentemente non in grado di coprire egregiamente le due fasi.si segnala per qualche “break” - come si dice - con, relativa, spettacolare sgroppata in avanti, ma non è l’uomo del necessario buon governo. Per questo, si puntava su, come pedina chiave. Fino ad ora lo è stato? Bravissimo a tenere la palla attaccata al piede, a liberarsi nel centro della propria metà campo per ricevere e smistare. Ma qui, nello smistare, sorgono i problemi. Dinamico, agile, tecnico, manca - come dice Capello - di visione ovvero restituisce il pallone nel più sicuro, piatto e banale, dei modi. Non che si debba sempre illuminare, lanciare a 40 metri, aprire diagonali affilate, arrivare a tirare in porta dal limite. Però portare avanti il pallone di qualche lunghezza e passarlo indietro, triangolare, magari al volo come si giocasse a rugby, girare su se stessi in una specie di giostra statica, che si muove molto soprattutto sul proprio perno, non sembra davvero una gran soluzione.- E’ più un’onesta parodia di quello che fu, con ben altra qualità, il gioco del Barcellona. Arthur perde pochi palloni, a patto di non uscire dal guscio. Utile, sì; determinante o quasi, no.: Danilo e De Ligt. Sono loro a dover ispirare gli attaccanti? In una o due partite può andare, altrimenti si gioca, appunto, sull’equivoco. Di centrocampo.