Douglas Costa è uno dei giocatori più in forma della Juventus. Dopo tanti problemi fisici il brasiliano vuole chiudere la stagione mettendo il turbo senza mai fermarsi. Conoscendo la sua fragilità fisica Sarri lo gestirà stando attento a ogni particolare da qui alla fine della stagione, vuole sfruttare questo periodo di forma di Douglas senza rischiare di perderlo per il rush finale. Sulla carta è lui il titolare di destra nel nuovo tridente con Dybala e Ronaldo, che verrà subito sperimentato venerdì in Coppa Italia contro il Milan.



IL JOLLY - Nonostante il brasiliano stia facendo di tutto per dimostrare alla società che sta bene, però, rimanere ancora un jolly sul mercato, che Paratici potrà calare come contropartita quando dovrà forzare qualche trattativa che farà fatica a sbloccarsi. In due mesi Douglas si gioca il suo futuro alla Juve. Oggi è un punto fermo dell'undici di Maurizio Sarri - un po' per scelta, un po' per necessità - ma tra due mesi il futuro del giocatore potrebbe essere lontano da Torino.



DALLA PREMIER - Gli interessamenti per l'esterno d'attacco per ora sono arrivati tutti dalla Premier League, come riporta Calciomercato.com: Chelsea e Manchester United su tutti, dopo alcuni contatti con il City in un possibile scambio con Gabriel Jesus che però, ad oggi, appare improbabile. Douglas come pedina di scambio, dicevamo: perché la Juve a Londra ha gli occhi puntati su Jorginho ed Emerson Palmieri e a Manchester c'è quel Paul Pogba che Paratici sogna di riportare in bianconero. Per ora la priorità va al campo, con Douglas Costa in forma super forse come mai si era visto ultimamente. Si gioca tutto in due mesi, poi parlerà il mercato.