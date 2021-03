3









Un gol in Nazionale può cambiarti la vita. O forse no. Perché il destino di Manuel Locatelli era già segnato, la strada era tracciata: il centrocampista del Sassuolo è un predestinato. Dai tempi del Milan, da quando quel 23 ottobre 2016 sparò un missile che infilò Buffon: 1-0 alla Juve, quel giorno è nata una stella. E quel goli bianconeri non se lo sono mai più scordati, perché hanno inziato a seguire con interesse la crescita del ragazzo fino a informarsi per un eventuale acquisto. Prezzo: 40 milioni.



LA CRESCITA - Quel ragazzino che diventò eroe per una sera ha fatto strada e qualche giorno fa ha segnato il primo gol con la maglia dell'Italia. Nel mezzo le lacrime prima di lasciare il Milan che non ha creduto fino in fondo in lui, l'intuizione del Sassuolo e la crescita dentro e fuori dal campo anche grazie ai consigli di Roberto De Zerbi. Un anno fa evidenziavano il fatto che segnasse pochi gol, quest'anno ne ha fatti 3 col Sassuolo più quello in azzurro. I neroverdi sono bottega cara, si sa. Per questo non intendono scendere sotto la richiesta di 40 milioni soprattutto ora che il ragazzo si è messo in evidenza anche con la Nazionale; nel frattempo anche il Manchester City e il Borussia Dortmund hanno acceso i riflettori su di lui e il Sassuolo ha già rifiutato un'offerta dall'estero.



CONTROPARTITE - Dopo aver fatto un paio di tentativi tra l'estate scorsa e il mercato invernale, Fabio Paratici ripartirà all'assalto di Locatelli magari proponendo qualche contropartita in cambio per abbassare la parte cash: le idee sono Gianluca Frabotta, che non convince pienamente Pirlo nel ruolo di vice Alex Sandro (l'allenatore ha adattato anche Bernardeschi in quel ruolo) e Nicolò Fagioli, uno degli ultimi giovani promossi dall'Under 23 in prima squadra che ha trovato spazio soprattutto in Coppa Italia. Locatelli è un pallino fisso della Juve che studia la mossa decisiva per affondare il colpo, i rapporti col Sassuolo sono ottimi ma occhio alla concorrenza dall'estero. E quel gol col Milan è ancora sotto gli occhi di tutti.